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La Liga devinden UEFA'ya Arda Güler şikayeti

La Liga devinden UEFA'ya Arda Güler şikayeti

14:1827/09/2024, Cuma
G: 27/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’in geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşılmıştı. Bu paylaşımın ardından Barcelona UEFA’ya şikayette bulundu. Bu paylaşım şikayetin ardından kısa süre içerisinde kaldırıldı. Detaylar haberimizde.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi hesabının yaptığı Arda Güler paylaşımından hoşnut olmadı ve UEFA'nın kapısını çaldı.


Real Madrid Confidencial'in haberine göre, Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Arda Güler'in bir fotoğrafını paylaşarak üzerine, "Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu" yazdı.


Ancak bu paylaşım Barcelona'yı memnun etmedi. İddiaya göre Barcelona, UEFA'ya şikayette bulundu.


Söylenenlere göre Barcelona, Arda Güler'in olduğu paylaşımı UEFA'ya şikayet etti ve paylaşım kaldırıldı.


Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lamine Yamal'a yeterince değer verilmediğini düşünürken bu paylaşımdan memnun olmadı.


İddiaya göre, Laporta, Lamine Yamal'ın Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki performansıyla hak ettiği takdiri görmesini sağlamak için UEFA'dan açıklama talep etti.


Real Madrid, La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 

Ancelotti'nin öğrencileri, 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. 

Yedi haftada oynadığı maçların hepsini kazanan Barcelona ise zirvedeki yerini koruyor.


#Barcelona
#Real Madrid
#Arda Güler

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