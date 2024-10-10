Merih Demiral'dan U16 Milli Takımı'na büyük jest: Oyuncular sevinçten havaya uçtu

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Merih Demiral, Türk devletleri U16 Futbol Turnuvası'nda Özbekistan'ı yenerek mutlu sona ulaşan genç oyunculara büyük jest yaptı.
Türk devletleri U16 Futbol Turnuvası'nda U16 Milli Takımımız şampiyon oldu.
Finalde Özbekistan'ı yenen milliler, mutlu sona ulaştı.
Genç millilere, A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Merih Demiral'den bir sürpriz geldi.
Zpor Editörü Recep Tayyip Kaya ile görüşen Demiral, oyunculara son model telefon alacağını söyledi.
Takım toplantısı esnasında bu müjdeyi alan genç futbolcular sevinçten adeta havalara uçtu.