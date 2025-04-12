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Okan Buruk’tan Samsunspor maçı sonrası flaş açıklama: ‘Onlara çok girmeyelim’

Okan Buruk’tan Samsunspor maçı sonrası flaş açıklama: ‘Onlara çok girmeyelim’

09:5512/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig’de Galatasaray deplasmanda Samsunspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, VAR kararlarının hızıyla ilgili soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. VAR kararlarının maçta hızlı gelmesiyle ilgili soruya Buruk şöyle cevap verdi:


"Hem ofsayt hem de bizim itiraz ettiğimiz Torreira'nın penaltı pozisyonu vardı, o da çok hızlı geldi.


Artık iyi mi kötü mü bu konularla ilgili çok konuşamıyoruz. Hemen sevkler başlıyor, orada kırmızı çizgimiz var artık.


En ufak şeyde sevk ediyorlar sizi marka değerini düşürdüğünüz için Türk futbolunun önemli marka değeri var, o anlamda düşürdüğümüz zaman da orada bir sevk oluyor.


O yüzden bu konulara da ofsayt çizgisi, hakem bunlar artık hep kırmızı çizgimiz onlara çok girmeyelim."


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