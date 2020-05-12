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Gündem 1,8 milyon primle gelmiş Nissan eski CEOsu Carlos Ghosnun firarına ilişkin ayrıntılar belli oldu
POLİTİKA

1,8 milyon primle gelmiş: Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn'un firarına ilişkin ayrıntılar belli oldu

Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un film gibi firarında başrol oynayan kargo firması yöneticisi Okan Kösemen’in hesabında, 1 Milyon 839 Bin TL’lik kaynağı belirsiz nakit para akışı tespit edildi. Kösemen, ifadesinde bu paranın gerçekleştirdiği uçuşlardan kazandığı primler olduğunu öne sürdü.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Carlos Ghosn
Carlos Ghosn

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışının Türkiye ayağıyla ilgili hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. Ghosn’un kaçmasında başrol oynayan Okan Kösemen isimli kargo yöneticisinin, hesabındaki kaynağı belirsiz yüklü miktardaki paraları ‘prim’ olduğunu iddia etti.

2 MİLYONA YAKIN PARA YATIRILDI

Kargo yöneticisi Okan Kösemen’in Euro hesabında 16 Ekim- 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro para girişi olduğu, dolar hesabında ise 30 Temmuz- 12 Aralık 2019 tarihleri arasında 66 bin 900 Dolar nakit para girişi tespit edildi. Bu iki hesabın o günkü kur oranlarına karşılığı ise 1 Milyon 839 Bin TL oldu.

HERHANGİ BİR BELGE SUNAMAM

  • Kösemen’e sorgusunda bu hesap hareketlerinin kaynağı soruldu. Kösemen ifadesinde paraların kendisi tarafından bankaya nakit olarak yatırıldığını, bu paraların uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu ancak bu primleri çalıştığı şirket tarafından kendisine ödenmediğini öne sürdü. Kösemen, bu paraların aracı olan firmalar tarafından kendisine verildiğini, fakat bu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını beyan etti.

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