1,8 milyon primle gelmiş: Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn'un firarına ilişkin ayrıntılar belli oldu

Nissan eski CEO’su Carlos Ghosn’un kaçışının Türkiye ayağıyla ilgili hazırlanan iddianamede önemli ayrıntılar yer aldı. Ghosn’un kaçmasında başrol oynayan Okan Kösemen isimli kargo yöneticisinin, hesabındaki kaynağı belirsiz yüklü miktardaki paraları ‘prim’ olduğunu iddia etti.

2 MİLYONA YAKIN PARA YATIRILDI

Kargo yöneticisi Okan Kösemen’in Euro hesabında 16 Ekim- 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 11 ayrı nakit işlemde toplam 216 bin 800 Euro para girişi olduğu, dolar hesabında ise 30 Temmuz- 12 Aralık 2019 tarihleri arasında 66 bin 900 Dolar nakit para girişi tespit edildi. Bu iki hesabın o günkü kur oranlarına karşılığı ise 1 Milyon 839 Bin TL oldu.

HERHANGİ BİR BELGE SUNAMAM

Kösemen’e sorgusunda bu hesap hareketlerinin kaynağı soruldu. Kösemen ifadesinde paraların kendisi tarafından bankaya nakit olarak yatırıldığını, bu paraların uçuşlardan kaynaklanan primler olduğunu ancak bu primleri çalıştığı şirket tarafından kendisine ödenmediğini öne sürdü. Kösemen, bu paraların aracı olan firmalar tarafından kendisine verildiğini, fakat bu paraları prim olarak aldığına ilişkin herhangi bir belge sunamayacağını beyan etti.