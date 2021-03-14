5 metre karla mücadele: Muş'ta kardan tünellerin oluştuğu bölgede adım adım ilerliyorlar

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi ile fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kış mevsiminin özellikle sert ve çetin geçtiği kentin köylerine ulaşmakta zorluk yaşayan İl Özel İdaresi’nin karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kent merkezine bağlı 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda 24 saat vardiyalı olarak aralıksız çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için büyük çaba gösteriyor. Fırtına ve tipi nedeniyle köylere ulaşmakta zorluk yaşayan ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yollarda ilerlemekte güçlük yaşıyor.

REKLAM

DHA

2 BİN 600 METRE RAKIMDA, KARDAN TÜNELLER OLUŞTU

Deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte yer yer 4 ile 5 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf eden ekipler, adete kardan tünellerin oluştuğu bölgede adım adım ilerliyor. Bütün zorluklara göğüs gererek aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, köy ve mezra yollarını tek tek ulaşıma açıyor.

DHA

KÖY YOLLARI KARDAN TEMİZLENİYOR

Mart ayında Muş’ta yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Mustafa Yaşlık, “Özellikle yüksek kesimlerde 4 ile 5 metreye ulaşan kar ile mücadelemiz sürüyor. Yolu kardan kapalı olan köy ve mezralara ulaşmak için 24 aralıksız bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

REKLAM

DHA

Ayrıca, karın geçit vermediği 95 köy yolundan 89’unu ulaşıma açan ekipler, geriye kalan 6 köy yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

FOTOĞRAF 12 Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yoğun yağışlar sonrasında yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda biriktirdiği kar yığınlarını, şehir dışına taşımaya devam ediyor. 24 saat esasına uygun, 2 ayrı vardiya ile hizmet veren ekipler, cadde ve sokakları kardan arındırarak, bu şekilde rahat bir ulaşım imkanı sağlıyor. Karla mücadele ekiplerinin hummalı bir şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kentin cadde ve sokaklarında toplanan kar yığınları, öncelikle iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor. Kar yığınları, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara dökülüyor. Günde 250’ye yakın olmak üzere, 1,5 ay içerisinde 10 bini aşkın kamyon karın boşaltıldığı bölgede adeta kar dağları oluştu. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, “Şehrimizde yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte hayatın normale dönüşebilmesi için ekiplerimizle beraber can ve başla çalışmaktayız. Şu ana kadar 10 bin kamyonu aşkın şehir dışına kar taşıma işlemi gerçekleştirdik. Şehrimizin hiçbir bölgesinde şu an itibariyle hiçbir sıkıntımız kalmamıştır. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu. Kar taşıyan kamyon şoförü Sayim Güngörmez ise, karın boşaltımı yapılan bölgede kardan dağların oluştuğunu belirterek, 24 saat esasına göre karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi. Kamyon şoförü Zeynel Olcay ise, “Şehir merkezinden gece-gündüz demeden çift vardiya olarak kar taşıma çalışması yapıyoruz. Kar buraya yığılmış, kardan dağlar oluşmaktadır” dedi. Muş’ta 10 bin kamyon kar taşındı Muş’ta 10 bin kamyon kar taşındı Muş’ta 10 bin kamyon kar taşındı Muş’ta 10 bin kamyon kar taşındı Muş’ta karla mücadele: 10 bin kamyon kar taşındı Muş Belediyesi temizlik ekipleri, bu kış sezonunda 10 bin kamyon karı kent merkezi dışına taşıdı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 7 Sıcaklığın eksi 30 dereceyi bulduğu 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde ekipler, iş makinelerinin donmaması için kontağı kapatmadan vardiyalı çalışıyor. Cevizağaç ve Tuzluca köy yollarında kar yığınlarının arasında kanallar açarak ilerleyen ekipler, soğuk havanın yanı sıra şiddetli rüzgar ve tipiyle de mücadele ederek, 4 günde yolları açmayı başardı. Yeşilözü köyü dışında ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor. İş makinesi operatörü Mevlüt Cin, 4 gündür yolları açmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, Yüksek bölgelerde çok kar var. Dozerler bile zorlanıyor. Araçlarımız donmasın diye sürekli çalışıyoruz. Gece biraz dinlendiriyoruz sonra tekrar çalışıyoruz. Tipiden dolayı bazı bölgelerde 5 metre kar yağmış dedi. Kepçe operatörü Mikail Gök ise işini severek yaptığını dile getirerek, İlçe kaymakamımız Hasan Meşeli ve saha şefimizin talimatlarıyla yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Kar çok yağmış. Eksi 30 derecede bile bu dağlarda çalışıyoruz. Makinelere gözümüz gibi bakıyoruz. Kar çok yağdığı için günlerdir bu iki köyün yolunu açmakta güçlük çektik ama çok şükür bu gün son buldu. 29 köy yolumuz var bunların hepsi açıldı. Sadece Yeşilöz köyü kalmış onu da en kısa zamanda açacağız diye konuştu. Eksi 30 derecede 5 metre karla yoğun mücadele: Araçlar donmasın diye sürekli çalışıyorlar Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele ekipleri, sıcaklığın eksi 30 derecelere vardığı yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. İş makinesi operatörleri araçların donmaması için kontağı kapatmadıklarını, gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerde, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 15 Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2,5 metreye kadar ulaşırken, kapanan 350 köy yolundan 330’unun açıldığı bildirildi. Türkiye’nin en fazla kar yağan yerleşim yerlerinden biri olan Bitlis’te kar kalınlığı kent merkezinde 2 metre, yüksek kesimlerde ise 3,5 metreye ulaştı. Kar yağışından dolayı kapanan köy yolları da İl Özel İdaresine ait ekipler tarafından açılmaya devam ediyor. Kar yağışının durmasının ardından köy yollarında mesai gözetmeden çalışan ekipler, kapanan köy yollarını tek tek ulaşıma açtı. Kar yağışı ile birlikte Bitlis ve ilçelerine bağlı 294 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresine ait ekipler 274 köy yolunu ulaşıma açtı. Kalan 20 köy yolunda da çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyü yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdullah Geylani, Halil Avkan ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan gazetecilere yaptığı açıklamada, kapalı olan köy yollarının da kısa sürede açılacağını belirtti. Köy yollarının açılması için mesai gözetmediklerini, önem sırasına göre köy yollarını tek tek ulaşıma açtıklarını söyleyen Halil Avkan, “Bitlis İl Özel İdaresi olarak valimizin başkanlığında 6 ilçemizde olmak üzere 9 şantiye 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarımızı yapmaktayız. Ekiplerimiz 724 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bitlis ilimiz Türkiye’nin en fazla kar alan yerlerinden biridir. Bunu bu yıl da yağan yağışlar göstermiş bulunmaktadır. Aylardır beklenen bir yağış vardı. Bu memleketimize yoğun bir şekilde yağdı. Bunu bereket olarak görüyoruz. Bunun bize maliyeti, zahmeti ve külfeti var. Bizler ekip olarak bunu mazeret gösterip arkasına sığınmadık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek için mesai gözetmeden çalışıyor. Personellerimizin içinde 3 gün evine gitmeyenler var. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyoruz” dedi. Bir köy yoluna birkaç kez girdiklerini, bugüne kadar 12 bin 500 kilometrede karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Avkan, “Bugün itibari ile 350 köy yolumuzdan 330 köy yolumuzu ulaşıma açıldı. Kalan 20 köyümüzün de yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Onları da bugün akşama kadar açmayı planlıyoruz. Bölgemizde kış şartları çok ağır olması ve sarp araziden dolayı karla mücadele çalışmalarımız çok zor şartlarda yürütülüyor. Çoğu bölgede çığ gelmektedir. Ekiplerimizin üzerine de zaman zaman gelen çığlar var. 2 çığ arasında kalan ekiplerimiz oldu. Bunun yanında tipi ve fırtına nedeniyle dönüş yolunda yolu tekrardan açmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca 112 ve 156 ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Onlara gelen ihbarlara da yetişiyoruz. Bu da bizim programımızı etkiliyor. Köy yolundayken gelen ihbarla oradaki işi bırakıp hasta olan köy yoluna yöneliyoruz. Burada zaman zaman asılsız ihbarlarda oluyor. Bu da bizim gerçek hastaya ulaşmamızı engelliyor. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda ihbarı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Bitlis’te kartpostallık karla mücadele çalışmaları Bitlis'te kapanan köy yolları İl Özel İdaresi tarafından geceli gündüz mesai kavramı gözetmeksizin açılırken, rotatifle açılan köy yolları kartpostallık görüntülere sahne oluyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 12 Tunceli'de etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı kentte, koronavirüsle mücadelede önemli yeri bulunan filyasyon ekipleri, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının da sıfırın altında 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda çalışmalarını yürütüyor. Filyasyon görevlileri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastalarıyla temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 51 ekip ve 100 kişiden fazla sağlık çalışanı ile virüsün izini sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği alanlarda, paletli ambulansın gidemediği yollarda, kilometrelerce yürüyen ekipler, bütün bu zorluklara rağmen görevlerini başarı ile yürütmenin gururunu yaşıyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için karlı yollarda çalışma yürütmenin onur ve gurur verici olduğunu belirten Tunceli Filyasyon Sorumlusu Dr. Ece Esma Türkel, Talimatları en iyi şekilde yürütmeye çalışmaktayız. Vaka sayılarımız alınan kararlar, filyasyon çalışması mücadelemiz ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarıyla bayağı düştü. Fakat bununla birlikte vatandaşlarımızda ve bizlerde bir rehavet oluşmasın. Yer yer eksi 20 derecede ve kar kalınlığının 2 metre olduğu yerlerde filyasyon çalışmalarımızı zorluklara rağmen yürütüyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz, bizler filyasyon çalışmasını yürütürken temaslı kişi bilgilerini bizlere eksiksiz bildirmesidir. Bu süreçte bize destek olunacak tek durum budur. Bizler ne kadar zorlu da olsa bu çalışmaları yürütmekten oldukça gurur ve onur duyuyoruz” dedi. Sürecin başından itibaren Tunceli Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görev alan Dr. Eylül Yudum Yavuz da vatandaşın kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak, Zorlu kış şartlarında kapanan köy yollarında paletli araçlarla halkımıza koronavirüs ile mücadele konusunda destek sağlıyoruz. Bazen araçlarımızın giremediği noktalarda yürüyerek devam etmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bize destek olmalarını, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesini istiyoruz diye konuştu. Yoğun kar yağışının ardından koronavirüsün yanında karla da mücadele ettiklerini söyleyen filyasyon görevlisi Mahsum Bal ise yaklaşık 6 aydır bu sürecin içinde olduğunu, izin kullanamadan çalıştıkları günler olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: Şu anda vaka sayısı olarak çok iyi durumdayız. Fakat karın yağması ile birlikte mücadelemiz boyut değiştirdi. Artık sadece koronavirüs ile değil karla da mücadele ediyoruz. Bu süreçte dünyada ve ülke genelinde birçok sağlık çalışanı arkadaşımız hayatlarını kaybetti. Bu işin ciddiyetinin farkında olun lütfen. Biraz daha sabır bekliyoruz. Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim. Bu zorlu hava şartlarında işimizi eksiksiz yapabilmemiz için vatandaşlarımızdan beklentimiz, temaslı kişileri bizlere eksiksiz vermeleridir. Eksi 15 derecede mesai: Koronavirüs kahramanlarının karla kaplı yollarda filyasyon azmi Vaka sayılarının yüzde 80 düştüğü ve bazı ilçelerde sıfırlandığı Tunceli'de, koronavirüsle mücadelede önemli yeri olan filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor. Sağlık görevlileri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 9 Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından kapalı olan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri tarafından açılıyor. Büyükşehir Belediye ekipleri, kent merkezinde de 182 kişilik ekiple kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Van'da karla zorlu mücadele: Hummalı çalışmalar sürüyor Van'da kar yağışı nedeniyle kapanan 261 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Kentte 379 kişilik ekip, 195 araç ile yol açma çalışması yürütüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder