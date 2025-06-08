Aciller acemi kasap doldu

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bayramın ilk gününde hastanelere başvuran acemi kasapların sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Memişoğlu, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde; Ankara’da bin 49, İstanbul’da 753, Konya’da 655, Gaziantep’te 634, Manisa’da 572 olmak üzere 81 ilimizde toplam 14 bin 372 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık tesislerimize başvurmuştur” ifadelerini kullandı.

Kurban kesecek vatandaşlara uyarılarda bulunan Memişoğlu, “Kurban kesimlerinin profesyonel kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Henüz kurbanını kesmeyen vatandaşlarımıza bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza Rabb’imden acil şifalar diliyorum” diye konuştu.