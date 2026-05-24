Adana’da meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti

22:54 24/05/2026, Pazar
IHA
Adana'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında Muhammed Burak ve Suzan Çiçek çifti hayatını kaybederken, çiftin 4 yaşındaki kızları ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Menekşe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. (29) yönetimindeki Honda marka 01 ASA 361 plakalı otomobil ile Muhammed Burak Çiçek (30) idaresindeki Fiat marka 43 SK 893 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muhammed Burak Çiçek ile araçta bulunan eşi Suzan Çiçek (28) olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin yaralanan 4 yaşındaki kızları D.B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 yaşındaki D.B.Ç. ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Ramazan D. ağır yaralı olarak Balcalı Hastanesine ve araçta bulunan S.D. de Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.



