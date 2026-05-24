Aksaray'da otomobil sürücüsü motosiklete çarpıp olay yerinden kaçtı

Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, makas kavşağı istikametine seyreden Sedat H. idaresindeki 68 AFR 833 plakalı motosiklete arkasından gelen ve plakası henüz belin8lemeyen bir otomobil çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü hıza olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü Sedat H.’yi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan sürücünün peşine düştü.