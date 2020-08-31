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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığından 3'ü muvazzaf 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi İHA AA
Arşiv
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3’ü muvazzaf 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında halen görevde olan 2 üsteğmen ve bir astsubay ile daha önce ihraç edilmiş bir yüzbaşı ve bir askeri öğrencinin örgütle bağlantısı tespit edildi.

Bu kapsamda şüphelilerin yakalanmasına yönelik 3 ilde gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

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