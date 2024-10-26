Avrupa'da Müslümanlara ev vermiyorlar: İslam düşmanlığı katlanıyor

Avrupa'nın 13 ülkesinde yaşayan 9 bin 600 Müslüman'ın katıldığı bir anketin sonuçları bu ülkelerde Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin artarak devam ettiğini ortaya koydu. Anket, 2021 ve 2022 yıllarında, bundan önce benzeri bir anketin yapıldığı 2016 yılına göre Avrupa'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin yüzde 39 oranında arttığını ortaya koydu. Ankete göre, Müslümanlara karşı ayrımcılık ve nefret, yüzde 71 ile en fazla Avusturya'da artık gösterdi. Yüzde 68 oranında bir artışın görüldüğü Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Ankette görüşlerine yer verilen Müslümanlar, ayrımcılığı en fazla iş dünyasında olan başörtülü kadınlar ile çatışma bölgelerinden gelen Müslümanların hissettiğine işaret ederek, çeşitli ülkelerde Müslümanlara ev kiralanmadığını ve bu konuda ciddi zorluklar yaşandığını aktardı.