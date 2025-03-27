Baharın müjdecisi leylekler Tavşanlı'da görüldü

Yüzyıllardır baharın gelişinin sembolü olarak kabul edilen leyleklerin gökyüzündeki ahenkli uçuşu, ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Leylekleri gören Tavşanlılı vatandaşlardan İsmail Kırtaş, duygularını, "Leylekler yüzyıllardır baharın geldiğini sembolleştiren bir simgedir. Az önce göç halinde olan leylekleri gördük. Anlaşılıyor ki kışı atlattık ve bahar geldi. Bu insanlığa hayırlı olsun. İnşallah hayattaki her şeyimiz de bu leyleklerin gelişi kadar güzel olur." şeklinde dile getirdi.