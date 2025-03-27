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Baharın müjdecisi leylekler Tavşanlı'da görüldü

Baharın müjdecisi leylekler Tavşanlı'da görüldü

12:4627/03/2025, Perşembe
IHA
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler göç ederken görüntülendi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler göç ederken görüntülendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler göç ederken görüntülendi.

Yüzyıllardır baharın gelişinin sembolü olarak kabul edilen leyleklerin gökyüzündeki ahenkli uçuşu, ilçe sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Leylekleri gören Tavşanlılı vatandaşlardan İsmail Kırtaş, duygularını, "Leylekler yüzyıllardır baharın geldiğini sembolleştiren bir simgedir. Az önce göç halinde olan leylekleri gördük. Anlaşılıyor ki kışı atlattık ve bahar geldi. Bu insanlığa hayırlı olsun. İnşallah hayattaki her şeyimiz de bu leyleklerin gelişi kadar güzel olur." şeklinde dile getirdi.

Leyleklerin gelişi, Tavşanlı'da baharın coşkusunu artırırken, vatandaşlar yeni umutlarla dolu günlerin başlangıcını müjdeleyen bu güzel manzarayı ilgiyle izledi. Leyleklerin sıcak iklimlere doğru gerçekleştirdikleri bu uzun yolculuk, doğanın döngüsünün ve mevsimlerin değişiminin en belirgin işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.



#Leylek
#Bahar
#Kütahya

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