Sinop'ta sel felaketinin ardından yapılan taşkın kontrol duvarları su görmeden dökülmeye başladı

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hamamlı Köyü Muhtarı Ahmet Özcan yaptığı açıklamada, "Yarna Çayı üzerindeki istinat duvarının yapımından itibaren kısa bir süre sonra ciddi yapısal sorunlar yaşanmaya başladı. Sel felaketi sırasında meydana gelen hasarları önlemek amacıyla yapılan bu duvar, şu anda henüz su debisi artmamışken bile ortadan yarılmalar ve yıpranmalar göstermeye başladı. Bu durum, duvarın zayıf bir şekilde inşa edildiğini ve su baskınlarına karşı yeterince dayanıklı olmadığını gösteriyor. Yetkililerden, sorunun bir an önce çözülmesini ve köyümüzün güvenliğini sağlamaya yönelik daha sağlam önlemler alınmasını talep ediyoruz" dedi.