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5 aydır trafiğe kapalıydı: Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

5 aydır trafiğe kapalıydı: Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

12:1327/03/2025, Perşembe
DHA
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Van'da çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolu, bir haftalık çalışma sonrası ulaşıma açıldı.

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da kasım ayında çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bu süreçte yolun bazı noktalarına çığ düşerken, 5 ay kapalı kalan kara yolunun açılması için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından Van-Bahçesaray kara yolunu ulaşıma açtı.

Aylardır bölgeye gelemeyenler dün yolun açılmasıyla araçlarıyla geçiş yaptı.

#Van
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#Kar
#Çığ

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