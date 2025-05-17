Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir

Bahçeli'den dikkat çeken mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir

10:3717/05/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Devlet Bahçeli - Meral Danış Beştaş
Devlet Bahçeli - Meral Danış Beştaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı televizyon programına çarpıcı bir mesaj gönderdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı Habertürk yayınına MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla mesaj gönderdi.


"Barış tek kanatlı bir kuş değildir"


Bahçeli'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok."

Meral Danış Beştaş, Bahçeli’nin mesajına olumlu yaklaşarak, barış süreci ve demokratik toplum hedeflerine olan inancını dile getirdi. Beştaş, şöyle konuştu:


"Bu sürece gerçekten inanıyorum. Sayın Bahçeli’nin değerlendirmeleri çok kıymetli. Şu ana kadar bir yol kazası yaşanmadan bu noktaya gelinmesi çok önemli. Kongre kararının açıklanması, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve siyasi partilerin olumlu değerlendirmeleri, bu sürecin sağlıklı ilerlediğini gösteriyor."



#Devlet Bahçeli
#fesih
#PKK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Emlak vergisi ne zaman ve nasıl ödenir?