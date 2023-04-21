Bakan Akar: Pazar günü ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız

"Pazar günü Arifiye’de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay’ı da alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayindeki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız"