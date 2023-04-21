Bakan Akar: Pazar günü ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız

Hulusi Akar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bütün göstergelere göre işin sonuna doğru geliyor gibiyiz. Hiçbir şekilde rehavet, şımarıklık, dikkatsizlik yok. Hassasiyetten ödün vermeyecek, aynı ciddiyet, samimiyet ve dikkatle baskıyı sürdüreceğiz" diye konuştu.
'18 terörist etkisiz hale getirildi'
Bakan Akar, 40 yıldır Türkiye'nin başına musallat olan terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Son bir hafta içinde 12’si Suriye’nin, 6’sı ise Irak’ın kuzeyinde olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu.
Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin 'kale' olarak gördüğü, ‘girilemez’ diye nitelendirdiği 'Çemçö' adı verilen bölgenin kontrol altına alınmasından dolayı personeli kutlayan Akar, "Bu önemli bir gelişmeydi. Bu aşamayı da geçtik. Kararlıkla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Mehmetçik ile bayramlaştı
Bakan Akar, daha sonra tören alanına geçerek 8’inci Komando Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı. 6 Şubat’taki depremlerden etkilenmesine rağmen hemen vatandaşın yanına, yardımına koşan Mehmetçiğin bayramını kutlayan Akar, buruk bir bayramı yaşadıklarını belirtti.
Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "Yaraların sarılması konusunda siz kahraman Mehmetçiğin ilk andan itibaren fedakarca çalışmaları çok önemliydi" dedi.
Asrın felaketi olarak nitelendiren depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, ilgili kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu aktaran Akar, yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.