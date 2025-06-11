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Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı: 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi

Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı: 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi

20:4111/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
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Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı
Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Bahçebaşı ve İkizce mahallelerinde inşası tamamlanan konutlara yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Malatya'da bugüne kadar 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi, bu rakam yıl sonuna kadar 79 bin 420'ye yükselecek.


Bakan Kurum, paylaşımında, depremzede İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu." sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni yapılan konutların yer aldığı görüntülerde hak sahiplerinden Ahmet İtik, "Barınak, hayat kaynağının olduğu yer, sıcak yuva. Devletimiz bizi sıcak yuvamıza kavuşturdu. Böyle evleri hayal ederdik. 2 sene zarfında bu kadar şehri ayağa kaldırmak, her adamın haddi değil." açıklamasında bulundu.


Hak sahibi Engin Yılmaz ise "453 bin konut yapılacakmış. Biz güveniyoruz, Allah'ın izniyle 500 bini de yaparlar." mesajını paylaştı.




#Çevre Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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