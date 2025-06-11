Bakan Kurum, Malatya'da tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı: 26 bin 325 konut ve iş yeri teslim edildi

Bakan Kurum, paylaşımında, depremzede İrfan Yılmaz'ın "Kurada çıkan anahtar bizim için sadece bir anahtar değildi. Çocuklarımızın geleceği, bizim umudumuz oldu." sözlerini alıntılayarak, "Size söz olsun, o umutları hiç söndürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.