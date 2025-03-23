Balıkesir Sındırgı'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.





BALIKESİR SINDIRGI'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR





Sındırgı ilçesi kırsal Sinandede Mahallesi Göllüçuku mevkisindeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz sevk edildi. Balıkesir İl Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekip istendiği öğrenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su ikmal araçlarının da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.





SINDIRGI İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER





İlçemizin tarihi çok eski yıllara dayanmaktadır. Sındırgı´nın şehir olarak kuruluşu XVI.yy’dan daha eskilere dayanır. Antik dönemdeki adı ‘Carsea’ olan Sındırgı’da, mevcut verilere göre Sındırgı ve çevresinde Erken Tunç Çağ,Frig,Lidya, Klasik Yunan, Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerinin kesintisiz olarak yaşandığı anlaşılmaktadır. İlçe merkezine yakın Helenistik Döneme ait tümülüsler, oda mezarları, Frig Kaya mezarı Lidya dönemi tümülüsler, ilçenin günümüzden 2600 sene önce yerleşime sahip olduğunu göstermektedir. 200 yıl kadar Perslerin egemenliği altında kalan bölge, Bergama Krallığı ile birlikte Romalıların yönetimine geçmiş,daha sonra önce Bizans sonra Selçuklular tarafından ele geçirilerek idare edilmiştir.Karesi Beyliği’nden sonra Osmanlı egemenliği altına girmiştir.1884 yılında Belediye kurulmuş,1913 yılında yeniden ilçe olmuştur. 29 Haziran 1920 tarihinde Yunan işgaline uğrayan ilçenin halkı, canla başla mücadele ederek düşman birliklerini sindirmiş, sonuçta bir yerde barınamayacaklarını anlayan işgalciler bir çok yangın çıkardıktan sonra ilçeyi terk etmişlerdir. 3 Eylül 1922 de işgalcilerden temizlenen Sındırgı bugünü resmi kurtuluş günü kabul edip,her yıl coşku ile kutlanmaktadır.





Sındırgı,1433 km² yüz ölçümüne sahip olup, denizden yüksekliği 250 m´dir. Balıkesir´in güneydoğusunda yer almaktadır. Eski Balıkesir-İzmir yolu üzerinde,Balıkesir´e 63 km uzaklıktadır. Başlıca dağları Ulus, Sidan ve Dikmen dağlarıdır. İlçenin başlıca akarsuları; Simav çayı, Ilıcalı ve Cüneyt çaylarıdır. İlçemizde göl bulunmayıp, bir tane baraj bulunmaktadır. Akdeniz iklimine sahip ilçede, kışlar yağışlı ve ılık yazlar kurak ve sıcak geçmektedir. İlçe arazisinin % 51´i ormanlık, %24´ü tarıma elverişli alan, %22´lık kısım dağlık ve kıraç arazi, %3´lük kısmı ise çayır, mera ve sulu tarım arazisinden oluşmaktadır. Ormanlık alan 71.550 hektardır. İlçede tütün başta olmak üzere, susam, buğday, kavun, karpuz ve çeşitli hayvan mahsulleri üretimi önem kazanmaktadır. Dokumacılık revaçtadır. Yağcıbedir halıları dünyaca ünlüdür. Ayrıca kaolen madeni zengindir. İlçede bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Termal Turizm Merkezi ilan edilen Hisaralan Kaplıcaları ile Emendere köyünde bulunan ılıca yerli ve yabancı turistlere şifa dağıtmaktadır.



