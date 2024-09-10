Balıkesir'de sokak ortasında dehşet: İş yeri sahibi silahlı saldırıya uğradı

İçeri giren şüphelilerden M.A.İ., henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla 9 el ateş etti. Bacağına mermi isabet eden Şimşek, yaralandı. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaya olarak kaçan M.A.İ., kısa sürede bölgede görevli bir bekçi tarafından yakalandı. Şimşek, sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.