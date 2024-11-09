Bandırma'da faciaya ramak kala: Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan bazı yolcuları ayakta tedavi ederken, 4 yolcuyu ise yapılan ilk müdahale sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.