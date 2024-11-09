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Bandırma'da faciaya ramak kala: Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

Bandırma'da faciaya ramak kala: Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı

07:259/11/2024, Cumartesi
DHA
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Balıkesir
Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bandırma- Bursa karayolu üzerindeki otogar ışıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün ismi öğrenilemeyen 10 APF 422 plakalı yolcu otobüsü, kontrolsüz şekilde yola çıktığı sırada, şoförünün ismi öğrenilemeyen 42 SA 7309 plakalı kamyonla çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yoldan çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan bazı yolcuları ayakta tedavi ederken, 4 yolcuyu ise yapılan ilk müdahale sonrası Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.






#Balıkesir
#kaza
#kamyon

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