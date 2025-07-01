Birleşik TÜRSAB’ın başkan adayı Aylin Özsavaş: Vize sorununa çözüm bulmalıyız

Birleşik TÜRSAB, Kasım ayında gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlık için Aylin Özsavaş’ı aday gösterdi. Özsavaş, düzenlediği basın toplantısında vize sorunları ve belgesiz seyahat acentelerinin sektöre verdiği zararlar üzerinde durdu.
Birleşik Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Kasım ayında yapılması beklenen 26. Dönem Olağan Genel Kurulu için başkan adayını belirledi. Firuz Bağlıkaya'nın iki dönem üst üste başkanlık yaptığı birliğin bu yılki başkan adayı, Aylin Özsavaş oldu. Özsavaş, adaylık açıklamasını bir basın toplantısı düzenleyerek yaptı.
Vize sorunu ve belgesiz acenteler
"Görmezden gelemeyiz"
Nurdan Üstman da katıldı
Toplantıya katılanlar arasında, sektördeki birçok turizmci ve seyahat acentesi sahibi de yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk kadın turizmcisi Nurdan Üstman da etkinlikte Özsavaş’a destek vermek için salonda yerini aldı.
Seçim için hazırlıklar yeni başladı
Aylin Özsavaş, Kasım ayında yapılacak olan TÜRSAB seçimlerine yönelik hazırlıkların yeni başladığını belirtti.