Birleşik TÜRSAB’ın başkan adayı Aylin Özsavaş: Vize sorununa çözüm bulmalıyız

Bir diğer önemli konu ise belgesiz seyahat acenteleri oldu. Özsavaş, sosyal medya platformlarında ve WhatsApp gruplarında yapılan belgesiz turların artışına dikkat çekerek,

"Sosyal medya hesaplarından WhatsApp gruplarından influencer işbirlikleriyle turlar satılıyor. Hatta umre gibi organizasyonlarda bile online vize kolaylığı bahanesiyle belgesiz faaliyetler yapılıyor. Bu sorunu görmezden gelmeyeceğiz"