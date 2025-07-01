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Birleşik TÜRSAB’ın başkan adayı Aylin Özsavaş: Vize sorununa çözüm bulmalıyız

Birleşik TÜRSAB’ın başkan adayı Aylin Özsavaş: Vize sorununa çözüm bulmalıyız

14:211/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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TÜRSAB başkan adayı Aylin Özsavaş.
TÜRSAB başkan adayı Aylin Özsavaş.

Birleşik TÜRSAB, Kasım ayında gerçekleştirilecek genel kurulda başkanlık için Aylin Özsavaş’ı aday gösterdi. Özsavaş, düzenlediği basın toplantısında vize sorunları ve belgesiz seyahat acentelerinin sektöre verdiği zararlar üzerinde durdu.

Birleşik Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Kasım ayında yapılması beklenen 26. Dönem Olağan Genel Kurulu için başkan adayını belirledi. Firuz Bağlıkaya'nın iki dönem üst üste başkanlık yaptığı birliğin bu yılki başkan adayı, Aylin Özsavaş oldu. Özsavaş, adaylık açıklamasını bir basın toplantısı düzenleyerek yaptı.

Vize sorunu ve belgesiz acenteler

Özsavaş, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve sektörün en önemli sorunlarından biri olan vize sorununa dikkat çekti. Aylin Özsavaş, vize işlemlerinde yaşanan karmaşık süreçleri ve aracı kurumların sorun yaratmasını gündeme getirdi. Özsavaş,
“Randevu sistemlerindeki aracı kurumlara bağlı karmaşık süreçler ve kurumlara girişim zorluğu sektörü zora sokmaktadır. Meslektaşlarımızın sesini duyurmak ve bu konuyu sektör nezdinde dile getirmek en önemli önceliğimiz olacak”
ifadelerini kullandı.

"Görmezden gelemeyiz"

Bir diğer önemli konu ise belgesiz seyahat acenteleri oldu. Özsavaş, sosyal medya platformlarında ve WhatsApp gruplarında yapılan belgesiz turların artışına dikkat çekerek,
"Sosyal medya hesaplarından WhatsApp gruplarından influencer işbirlikleriyle turlar satılıyor. Hatta umre gibi organizasyonlarda bile online vize kolaylığı bahanesiyle belgesiz faaliyetler yapılıyor. Bu sorunu görmezden gelmeyeceğiz"
diye konuştu.

Nurdan Üstman da katıldı

Toplantıya katılanlar arasında, sektördeki birçok turizmci ve seyahat acentesi sahibi de yer aldı. Ayrıca, Türkiye'nin ilk kadın turizmcisi Nurdan Üstman da etkinlikte Özsavaş’a destek vermek için salonda yerini aldı.

Seçim için hazırlıklar yeni başladı

Aylin Özsavaş, Kasım ayında yapılacak olan TÜRSAB seçimlerine yönelik hazırlıkların yeni başladığını belirtti.





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