Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışına seyahat edenlere seslenerek, “Kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz ama nereye gidiyorsan git, bir kere de Kıbrıs’a git’’ dedi. ‘Ada Kıbrıs’ programı kapsamında 250 acente ile Kıbrıs’a çıkartma yapan TÜRSAB, KKTC’nin turizm potansiyelini inceledi.





KIBRIS’A GELMEK VATAN BORCU

Kıbrıs’ın şans oyunları algısından öte bir tarihi ve turizmi olduğunu kaydeden Bağlıkaya, ‘‘Kiminle konuşsak Kıbrıs’a gidiyorum deyince, şans oyunlarına mı gidiyorsun, diyor. Burada bir tek o yok. Olmadığını hep beraber anlatmamız lazım. Burası da Antalya gibi olacak destinasyon. Çok rahat mevsimi de uzun. Burayı ıskalamamak lazım. Vatan borcu olarak buraya gelmesi lazım herkesin” dedi. Yunan adalarına seyahatlere değinen Bağlıkaya, ‘‘O adalara gitmeyin buraya gelin. Gitmeyin diyemezsiniz. Kimsenin nereye gittiğine karışmıyoruz ama nereye gidiyorsan git bir kere de Kıbrıs’a git’’ dedi.





MİLLİ TAŞIYICISI OLURSA TALEP ARTAR

‘Kıbrıs’a ait bir milli taşıyıcı olmamasının önemli bir eksiklik olduğunu söyleyen Firuz Bağlıkaya, “THY buraya gelse buradan aktarma oluyor. Buranın kendi havayolu olursa, Türkiye’nin her yerine uçacağı gibi yurt dışındaki destinasyonlara da uçabilecek gibi. Ben buranın en önemli eksiğin o olduğunu düşünüyorum’’ açıklamasında bulundu.



