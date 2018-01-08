Bugün git yarın gel olmayacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Şehitkamil İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasının 1 Ocak’ta başladığını anımsattı. Uygulama kapsamında işçi ve işverenler arasındaki anlaşmazlıklarda öncelikle arabulucuya gidileceğini belirten Gül, “Bu, AK Parti’nin getirmiş olduğu bir reformdu. 4 günde 90 işçi işveren anlaşmış, sadece 6 işçi işveren anlaşamamış. Bu, çok büyük bir rakam” diye konuştu.

HEDEF SÜRELER BELİRLENDİ

Gül, bakanlık olarak davalarda hedef süreler üzerine çalıştıklarını vurguladı. “Örneğin, hiçbir sebep olmadan ‘Ben mahkemeyi 8 ay sonraya atıyorum, 9 ay sonraya atıyorum’, öyle bir şey yok. ‘Bugün git, yarın gel’ yok” ifadelerini kulanan Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hızlı, adil hangi sürede olabilecek, bunlar üzerinde çalışılıyor. Davalar, uzayanlarla ilgili teftişler, eğitimler ve bu konudaki süreleri de bakanlık olarak, HSK olarak çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Bütün derdimiz, milletimizin yargıya güvenmesi, hızlı, etkin, makul sürede yargılanmanın tamamlanmasıdır. Bunun için çalışıyoruz.”