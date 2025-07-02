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Çankırı'da çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü

Çankırı'da çıkan ot yangını büyümeden söndürüldü

13:142/07/2025, Çarşamba
IHA
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Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının sebebi bilinemezken vatandaşların erken ihbarı felaketi engelledi.

Çankırı'nın Merkez ilçesinde MKE Silah Fabrikası mevkiinde arazideki otların bilinmeyen sebeple tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.




#çankırı
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#ot yangını
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