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Hastanede 'yanlış' yangın alarmı paniği

Hastanede 'yanlış' yangın alarmı paniği

18:591/07/2025, Salı
IHA
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Hastanede yapılan yanlış anonslar paniğe neden oldu
Hastanede yapılan yanlış anonslar paniğe neden oldu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yangın alarmı çaldığı sırada yapılan anonslarda binanın boşaltılması bildirildi. Anonsların ardından vatandaşlar panik halinde hastaneden kaçarken anonsun yanlış olduğu ve herhangi bir yangın olayı olmadığı öğrenildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalan yanlış siren ve yapılan anonslar paniğe neden olurken, vatandaşların hastaneyi boşalttığı anlar kameraya yansıdı.


Olay, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin ana giriş bölümü B Blok'ta bir anda yangın alarmı çalmaya başlarken, yapılan anonslarda binanın boşaltılması gerektiği bildirildi. Anonslarda ayrıca asansörlerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Anonsların ardından, hastanede bulunan ve panik yaşayan vatandaşların kaçış anları amatör kamera tarafından kaydedildi.

Vatandaşların hastaneyi panikle boşaltmaları kameraya yansıdı

Anonsun yanlış olduğu öğrenildi

Öte yandan, anonsun yanlış olduğu, herhangi bir yangın olayının olmadığı öğrenildi. Alarmın neden ve niçin devreye girdiği ise henüz bilinmiyor.



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