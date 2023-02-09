CHP'li Özel'in sözlerini AFAD yalanladı: Dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık

"Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz"