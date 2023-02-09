CHP'li Özel'in sözlerini AFAD yalanladı: Dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır ve konteyner kentlerine gönüllülük esasıyla yapacağı çalışmaları AFAD'ın engellediğini ileri sürdü. CHP'li Özel'in iddialarını yalanlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "İddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var" dedi.
15:26 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AFAD Başkanı Yunus Sezer CHP'li Özgür Özel'in iddialarını yalanladı
AFAD Başkanı Yunus Sezer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ileri sürdüğü iddialarını yalanladı. CHP'li Özel, AFAD'ın elektrik tesisat çalışmalarını engellediğini iddia ederken AFAD Başkanı Sezer ise,
"Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık."
ifadelerini kullandı.
İDDİALARI YALANLANDI
CHP'li Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden AFAD'a yönelik,
"Elektrik Mühendisleri Odası'nın çadır/konteyner kentlerin tesisatı ve elektrifikasyonu için gönüllülük esasıyla destek verme taleplerinin AFAD tarafından reddedildiğini öğrendim. AFAD'ın kararı kabul edilemez. Gün husumet değil dayanışma günüdür. Karar gözden geçirilmelidir."
iddiaları ileri sürdü.
AFAD Başkanı Yunus Sezer, iddiaları ileri süren Özel'e yönelik ise,
"Sayın vekilin iddalarını araştırdık, ancak ne öyle bir yazı, ne de bir talep var. Dünyanın karşılaştığı en büyük afetlerden birini yönetmek için çalışırken, bir de bu dezenformasyona zaman ayırmak zorunda kaldık. Şimdi işimizin başına dönüyoruz"
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