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MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.

15:23 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı

MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca deprem nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Açıköğretim
1 saat önce
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MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı
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