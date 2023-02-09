MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.
15:23 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nca deprem nedeniyle açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 3 Nisan 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı.
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