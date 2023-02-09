MEB: Açık öğretim okulları kayıt işlemleri 3 Nisan'a uzatıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 Elbistan ilçesinde 7,6 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda hava koşulları ve depremin etkisiyle eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Üniversiteliler için ise YÖK'ten açıklama geldi. Üniversiteler ne zaman açılacak?