Çorum Belediyesi'nden su tasarrufu için çağrı

Çorum Belediyesi, kurak geçen kış mevsiminin ardından vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. Kentte su sıkıntısının yaşanmaması adına Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, barajlardaki su seviyelerinin beklenenin altında kaldığını belirterek, "Muslukları gereksiz yere açık bırakmayalım, duş sürelerini kısaltalım, bulaşık ve çamaşır makinelerini tam kapasiteyle çalıştıralım, bahçe ve araç yıkamalarında içme suyunu kullanmayalım. Her bir vatandaşımızdan günlük hayatında su tasarrufuna yönelik adımlar atmasını bekliyoruz" diye konuştu.