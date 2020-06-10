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Çorum yerel haberleri... Çorum'da sürüye 'aslan saldırdı' iddiası

Çorum'da sürüye 'aslan saldırdı' iddiası: Çobanımız görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz

Çorum'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından telef edildi. Yabani hayvanın aslan olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Aşağı Emirhalil köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var" dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgeye fotokapanlar yerleştirdiklerini belirterek, "Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir" dedi.

Haber Merkezi AA DHA
Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti.
Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti.

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu iddia etti. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, araziyi drone ile havadan taradı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

DHA

Aşağı Emirhalil köyü Muhtarı Hasan Durak, "4 büyükbaş hayvanımızı parçalanmış halde bulduk. Çobanımız cep telefonu ile aslan görüp çekmiş, hatta dişi olduğunu biliyoruz, yavruları da yanındaymış, hal böyle olunca demek ki bizim bölgede erkek aslan da var. İneklerimizi onların parçaladığını düşünüyoruz. Köylüler arazilerine korkup gidemedikleri oluyor" dedi.

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"Günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce bölgeye fotokapanlar yerleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, bölgeye fotokapanlar yerleştirdiklerini belirterek, "Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir" dedi.

Çorum ve çevresinde aslan olma ihtimali bulunmadığını vurgulayan Gözler, şunları söyledi:

  • "Bu bölgede binlerce yıl önce aslanların olduğu biliniyor ama günümüzde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Bazen hayvanat bahçelerinden aslanların kaçma durumu oluyor ancak yaptığımız araştırmaya göre böyle bir durum da söz konusu değil. Biz, iddia üzerine bölgede inceleme yaparak drone ile görüntüler aldık. Her ihtimale karşı bölgeye fotokapanlar yerleştirdik. Eğer bölgede aslan ve benzer bir hayvan varsa fotokapanlarca tespit edilir. Aslan olabileceği yönünde herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü olsaydı çoktan tespit edilirdi."

Parçalanmış halde bulunan büyükbaş hayvanların da çakal ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu telef olabileceğine dikkati çeken Gözler, "Bölgede birkaç çakalın yaşadığı biliniyor. Aslan gördüğünü iddia eden kişi, bize ayak izlerini göstereceğini söyledi ama bölgedeki arazide herhangi bir ize rastlamadık. Söz konusu bölge de sazlık ve geniş bir araziden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

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