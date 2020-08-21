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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğalgaz müjdesini muhalefet hazmedemedi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesini muhalefet hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı ve Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Milyonları sevince boğan haber, muhalif kesimi rahatsız etti. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak büyük keşfi hazmedemeyenler, çirkin paylaşımlarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'ni İstanbul'dan böyle uğurlamıştı.
Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'ni İstanbul'dan böyle uğurlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği müjdeli haberi açıkladı. Fatih Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'de 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğalgaz rezervi keşfettiğini belirten Erdoğan, 2023'te kullanıma sunulacağını duyurdu. Türkiye'nin günlerdir kilitlendiği büyük keşiften rahatsız olanlar da vardı.

CHP'lli vekil doğalgazı seçime bağladı

CHP'li eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt, 2023'te kullanıma sunulacak doğalgazı seçimlere bağlayarak, "Sayısız aynı MÜJDE gibi unutulmaz umarız. Emeği geçenlere teşekkürler.800 deniyordu, hatta tombik yarısı da olsa idare eder diyordu,320 milyar metreküp imiş. Olsun! 2023’de kullanılabilecekmiş. Seçimden önce değil. Önce seçim,sonrası “Allah kerim” yani." dedi.

Erdoğan müjdeyi açıkladı, Zonguldaklı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu
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Erdoğan müjdeyi açıkladı, Zonguldaklı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
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İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

"Dağ fare doğurdu"

İYİ Partili Metin Ergun, tek kuyu ile rezerv açıklanamayacağını savunarak, "Tek kuyu, 320 milyar metreküp. Beklentiler Akdeniz'e havale edildi. Tek kuyu ile rezerv açıklanamaz" ifadelerini kullandı.

Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu
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Tarihi keşfin perde arkasında Bakan Albayrak yer alıyor: Gemileri aldı doğal gazı buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak
AK Parti resmi Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdenin ardından yapılan paylaşım büyük beğeni topladı.


İYİ Partili Dikbayır'dan çirkin ifadeler

İYİ Parti Kurucu üyelerinden Ümit Dikbayır ise şu paylaşımı yaptı: "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi değil bu; 18 yıllık iktidarda, sık sık, lazım oldukça, seçim yaklaştıkça, özetle; Türkiye tarihinin "EN ÇOK KEŞFEDİLEN" doğalgaz yatağı bu.. 8'inci müjde bu.. Tek fark, adı Tuna1'di, Sakarya olmuş.. Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin !"

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?
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Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise, "Dolar 320 milyar metreküp doğalgaza inanmadı mı; yarım saatte 10 kuruş arttı..." tweet'ini paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in paylaşımı.

İYİ Parti milletvekili Yasin Öztürk'ün tweet'i.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Artun Çıray'ın paylaşımı.

Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız
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Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız
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MHP paylaştı

MHP paylaştı

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Bunlar hep 'alg'

​Haliç kıyısında oluşan yeşillik havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğalgaz müjdesini muhalefet hazmedemedi

​Yüzlercesi aynı anda havalanıp hedefe yöneliyor.

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