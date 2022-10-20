Gündem Cumhuriyet Savcısı Alper Aykut otel odasında ölü halde bulundu
POLİTİKA

Cumhuriyet Savcısı Alper Aykut otel odasında ölü halde bulundu

Alanya'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü olarak bulundu. Aykut'un ölüm nedeni incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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Cumhuriyet Savcısı Alper Aykut otel odasında ölü halde bulundu
Antalya

Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu.

Olay, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan ve ilçede görev yapan Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut’tan haber alınamadı. Odayı kontrol eden otel personeli Aykut’u hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Aykut’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aykut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Aykut’un ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

Öte yandan, Aykut’un 2016 yılında Alanya’da göreve başladığı evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
FOTOĞRAF 9
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Ukrayna ile devam eden savaş sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in Putin'in dün kısmi seferberlik ilan edildiğini açıklamasının ardından ülkeden ayrılanların en çok tercih ettiği kentlerin başında Antalya geliyor. Türk Hava Yolları'nın Moskova başta olmak üzere bu ülkeye neredeyse tüm seferleri dolarken, diğer hava yolu şirketlerinde de yer kalmadığı belirtiliyor.
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Rusya'dan Antalya'ya turist getiren tur operatörlerinin yetkilileri, 18- 65 yaş arası askere elverişli kapsamdaki erkeklere bazı Rus hava yolu firmalarının bilet satış yasağı getirdiğini kaydetti.
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Bilet fiyatlarının yoğun talebe bağlı ciddi arttığını aktaran tur operatörü firmaları yetkilileri, Türk Hava Yolları'na ait uçuşlarda Antalya'ya tek gidiş bilet fiyatının 70 bin TL'yi bulduğunu, birçok uçuş firmasında da 40-50 bin TL bandında olduğunu, ancak yer bulmanın neredeyse imkansız olduğunu kaydetti.
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Turizm firmaları, 18- 65 yaş arası askerliğe elverişli Ruslardan tur paketi satın almış olanlara maliyetler çıkartıldıktan sonra iade işlemleri yapılacağını açıkladı. 21 Eylül öncesinde, tarifeli uçuş bileti almış olanlara da bilet ücretlerinin tamamen iade edileceği belirtildi.
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UÇAKLARDA YER BULAMAYANLAR ARAÇLARIYLA YOLA ÇIKMIŞ

Antalya'da ikamet eden Rus vatandaşları ise yakınları ve tanıdıkları birçok ismin Antalya'ya gelmek için yola çıktığını, en çok talebin Antalya, İstanbul, İzmir illerine olduğunu kaydetti. Rusların Antalya dışında Dubai, Gürcistan gibi başka ülke ve şehirlere de yöneldiği açıklandı.
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Uçaklarda yer bulamayanların ise kara yoluyla araçlarıyla Antalya'ya gelmek için yola çıktığı belirtildi. Antalya'ya tatile veya iş amaçlı gelen yaklaşık 30 Rus vatandaşının, Antalya Havalimanı'ndan bugünkü uçuşlarını iptal ederek uçağa binmedikleri de kaydedildi.
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Kısmi seferberlik sonrası Rus akını: Antalya'ya tek yön bilet 70 bin TL'ye çıktı
Ukrayna ile süren savaş nedeniyle Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası başka ülkelere gitmek isteyen Rusların en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Hava yolu şirketlerindeki Antalya uçuşları tamamen dolarken, bilet fiyatları da tek yönlü 70 bin TL'ye kadar yükseldi.
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Beklentiler 100 baz puan olması yönündeydi.

22 yıldır trafiğe çıkarmıyor.

​Otomobil sahiplerini sevindirecek haber.

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