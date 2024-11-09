Deprem bölgesinde her gün 1500 konut

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, komisyonda sunum yaptı. Bakan Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen depremden etkilenen 11 ildeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Deprem bölgesinin şu anda dünyanın en büyük, en hareketli şantiye alanı olduğunu dile getiren Kurum, “Şu anda, 11 ilimizde 1900 şantiyemizde, 160 bin işçi kardeşimiz yeni yuvalarımızı yapmaktadır” dedi. Deprem bölgesinde bugüne kadar 358 bin ev ve iş yerinin ihalesini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Kurum, 4 bin 333 köyde, yaklaşık 62 bin köy evini de hızla inşa ettiklerini bildirdi. Kurum, 26 Ekim'de 130 bininci konutun anahtar teslimini Hatay'da yaptıklarını anımsatarak, şöyle devam etti: “2024 yılı sonuna kadar, her gün ortalama bin 500 konut yaparak, 70 bin konutumuzu daha tamamlayacak, toplam 202 bin ev ve iş yerimizi teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, 453 bin yuva ve iş yerimizin anahtarlarını afetzede kardeşlerimize vermiş olacağız.”





YENİ SOSYAL KONUT MÜJDESİ

Toplu Konut İdaresi'ni canlandırdıklarını, 21 yılda 3 trilyon lira yatırım, 1 milyon 462 bin sosyal konut ve 46 bin sosyal donatıyı 5 milyon dar gelirli vatandaşa sunduklarını kaydeden Kurum, 81 ilin tamamına yayılan bin 210 şantiyede, 312 bin konutun, park, bahçe, cami, okul ve sosyal donatının inşasının sürdüğünü söyledi. Kurum, “2024 yılında 130 bin konutun ihalesini, 34 bin evin satışını ve 52 bin evin teslimini tamamladık. Şu anda 50 ve 100 bin Sosyal Konut Projelerindeki konutlarımızı, depremin getirdiği yüksek maliyetlere ve zorluklara rağmen büyük oranda bitirdik. 250 bin sosyal konut kampanyamızda, şu anda 88 bin konutumuzun inşasına başladık, TOKİ’mizin 2 gün önce açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatlarımızı başlatacağız. Yine İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, 694 ilçede taleplerimizi topladık. 2025 yılı temmuz ayına kadar da tahsis süreçlerini tamamlayacağız. 2025 yılı sonu itibariyle, 81 ilimizi kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını daha başlatacağız” diye konuştu.





193 BİN KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili Kurum, “Bugüne kadar sosyal konutlarımızla beraber baktığımızda tam 3.7 milyon yuvamızı yeniledik. İstanbul’un 39 ilçesinde, toplam 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümünü tamamladık. 193 bin evimizin, dükkanımızın yenilenme süreci devam ediyor” şeklinde konuştu. İstanbul’u ‘kurtarma seferberliği’ kapsamında Yarısı Bizden kampanyasının güçlenerek devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, belediyelere deprem tehdidine yönelin çağrısı yaptı.





CHP'li belediye "Bir zahmet" temizlesin

İzmir Körfezi'nden alınan bir şişe deniz suyu numunesini gösteren Kurum, şöyle devam etti: “Bunun nedeni, İzmir’in atık sularını arıtmayan, pis suları doğrudan körfeze döken, körfezi bir fosseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bugüne kadar çözüm için hiçbir adım atmayan yönetim anlayışıdır” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın “Zahmet olacak ama müdahale etsinler” ifadelerine atıf yapan Kurum, “İzmir Körfezi’nin, umursamaz ellerde heba olmasına, her seçim öncesinde ‘Körfez’de kulaç atacağız’ deyip tek bir olumlu adım atmayan zihniyete müsaade etmeyeceğiz. Ben Çevre Bakanı olarak diyorum ki, İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi bir zahmet sorumluluklarını yerine getirecek. Yapması gerekenleri yapacak” diye konuştu. Bakan Kurum’un masaya koyduğu kirli su dolu şişe, CHP’li vekillerden sert tepki aldı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Dicle ve Fırat’tan b.. akıyor” sözleri ortamı daha da gerdi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş’un “temiz dil” uyarısı yapmasıyla tartışmalar kısa süreliğine yatıştı; ancak gergin atmosfer görüşmelere ara verilmesine neden oldu. Mahmut Tanal, kullandığı ifadeyle ilgili “Besinlerin oksitlenmiş olan kalıntısı demek” dedi.





Mevzuatı anlattı

Yapılacak mevzuat değişiklikleri ile ilgili de bilgi veren Kurum şunları söyledi: “Apartman ve sitelerde, ortak alanların ve ortak giderlerin nasıl yönetileceği konusunda, gerek kat maliklerinin, gerekse hizmet sunucusu şirketlerin sorunlarına çözüm bulacak olan mevzuat çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Gayrimenkul sektöründe vergi adaletinin sağlanması, kamu gelirlerinin artırılmasına dair çalışmamıza başladık. 2026 yılında ülke genelinde tamamlayacağız. Böylece tüm kamusal işlemlerde rayiç bedeller yerine gerçek değerlerin kullanılmasını sağlamış olacağız. Yerleşim alanlarında elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin kurulumun kolaylaştırıyoruz. Site ve apartman otoparklarında şarj ünitelerinin kurulumu için zorunlu olan elektrik tesisatı artık ruhsata tabi olmayacak.”





Sıfır Atık için 7 pilot ilçe

Kurum, Sıfır Atık Hareketi ile ekonomiye 185 milyar lira katkı sağlandığını, 498 milyon ağacın kesilmesinin, 5,9 milyon ton sera gazı salımının önlendiğine vurgu yaptı. Kurum, Türkiye’nin 7 bölgesinde sıfır atık pilot ilçeler belirleneceğini, Depozito Yönetim Sisteminin makine ve altyapı kurulumunun, 2025 yılı sonuna kadar yapılacağını ve ülke genelinde uygulamaya geçileceğini belirtti.











