Depremde 96 kişiye mezar olmuştu: Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

"Ne kadar sonuç bizi tatmin etmese de, hakim ve savcıya çok teşekkür ediyoruz. 17 yıl 6 ay cezaya çarptırıldı. Umuyoruz ki diğer davalar da böyle ilerler, çok daha geç kalmadan en azından bir nebze de olsa adalet umudumuz yerine geldi. Tabi sadece müteahhit değil, bu konuda belediyeden, çimento taşıyan işçiye kadar herkesin sorgulanmasını istiyoruz. Herkes zaten zeminin uygun olmadığını biliyordu. O zeminin üzerine bir kattan fazla yapı yapılmasına göz yuman, parmağı olan herkesin ceza almasını istiyoruz. Adalete güveniyoruz, umudumuz yükseldi. İnşallah bundan sonra daha da yükselecektir. En azından bir umut ışığı oldu. Güvenç Apartmanı'nda kaybettiğimiz 96 canı asla hiçbir şey geri getirmez. Bu ceza, 96 can için yeterli olmasa da, en azından mezarlarına gittiğimizde anlatacak bir hikayemiz oldu bugün. Acı da olsa, bu hikayeyi maalesef sevinçle vereceğiz. Ceza aldı, en azından bir kişi diye. Umuyorum ki kamu görevlileri ve diğer suçlar için de aynı şekilde bir anlatacak hikayemiz olur ailelerimizin mezarı başında"