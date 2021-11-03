Düğününe iki gün kala dağa kaçırıldı: Muşlu anne kızı için evlat nöbetinde

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her hafta çarşamba günü HDP il binası önündeki ailelerin bu hafta da evlat nöbeti devam etti. Esener ve Kırmızıyıldız ailelerinin de katılımıyla 29'uncu haftada sayıları 15'e çıkan evlat nöbetindeki aileler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Eyleme katılan anne Elma Esener, 2014 terör örgütünün evine baskın yapıp, kızını silah zoru ile dağa kaçırdığını anlattı.

Kızı Elif'e bir an önce kavuşma hayali kuran Esener, “Kızımı 2014 yılında silah zoru ile dağa kaçırdılar. Evime baskın yapıp, kızımı kaçırdılar. Benim kızımı bana geri versinler. 2 gün düğününe kalmıştı, dünyaevine girecekti. Kızımı silah zoru ile dağa kaçırdılar. Ben kızımı istiyorum. Burada ölene kadar nöbet tutacağım. Kızımı bana versinler. Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum. Ben kızımı, çocuğumu, ciğerimi istiyorum" diye konuştu.

DHA

Eşi Fahime ile birlikte 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Bilal için eyleme katılan baba Salih Kırmızıyıldız ise, “Oğlumu zorla kaçırıp, dağa götürdüler. Ben o zaman İstanbul’daydım. Ben gelene kadar çocuğuma kavuşamadım. Oğlumdan şimdiye kadar hiçbir haber de alamadım. Çocuğumu istiyorum, geri gelsin" dedi.

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DHA

Kızı Sümeyye'ye kavuşma ümidiyle nöbetini sürdüren Süheyla Yenilmez, şunları söyledi:

“Kızım Sümeyye Yenilmez’i 2015 yılında okuldan kandırıp, kaçırıp, götürdüler. Kızımı istiyorum, HDP’den kızımı istiyorum. Kızımı bana geri versinler. Ben ölene kadar burada eylemime devam edeceğim. Çocuğumu istiyorum onlardan, bana geri göndersinler."

OYNAT 00:37 Bir oğlu şehit olan anne diğer evladını HDP ve PKK'dan istiyor Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 792'nci gününde sürüyor.



Bir oğlunu şehit veren anne Necibe Çiftçi, diğer evladını HDP ve PKK'dan istiyor. Çiftçi, 'Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Ne yazımız, ne kışımız, ne hastalığımız var. Bu soğukta HDP'nin kapısında oturup evlatlarımızı istiyoruz. 32 çocuk geldi annesine kavuştu. Anneleri çocuklarını alıp evlerine gitti. Biz bu acılara dayanamıyoruz.' dedi. Çiftçi, oğluna seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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OYNAT 00:54 Evlat nöbetindeki anne Nazlı Sancar: Benim ciğerim nasıl yanıyorsa Rabbim onların ciğerini de öyle yaksın Van'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 32 ailenin evlat mücadelesi sürüyor.



PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, evlatları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Doğru yolda olduklarını ifade eden Sancar, “Benim ciğerim nasıl yanıyorsa Rabbim onların ciğerini de öyle yaksın. 10 yıldır kızımın acısıyla yaşıyorum. Her yerde kızımın eksikliği var. Artık kolum, kanatlarım kırılmış. Bu haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Biz doğru yoldayız. Onlar katil oldukları için gelip bir açıklama yapmıyor. Onlarda o cesaret varsa gelsinler. Gelmiyorlar, çünkü suçlu olduklarını, katil ve hain olduklarını biliyorlar. Biz artık onları Allah'a havale ediyoruz' dedi.

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