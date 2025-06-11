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En hızlı yayılan din İslam

En hızlı yayılan din İslam

16:1311/06/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Pew Research tarafından yayımlanan bir rapora göre, dünya genelinde Müslüman nüfusunun artış hızı diğer dini gruplardan daha fazla olup, İslam en hızlı yayılan din olarak öne çıkıyor.

Müslümanların sayısı 2010-2020 döneminde 347 milyon kişi arttı.

ABD merkezli Pew Research'ün yayımladığı raporda, dünyada nüfusu en hızlı artan dini grup olduğu ifade edildi.


Pew Research şirketi, 2010-2020 döneminde 10 yılı aşkın süre boyunca nüfus sayımı, kayıtları ve anketler dahil 2 bin 700 veri kaynağından elde edilen bilgilerin ve 201 ülkeden katılımcıya mensup oldukları dine ilişkin sorulara yanıtlarının analiz edildiği raporu yayımladı.


Müslümanların oranı diğer dinlere göre daha fazla arttı


Raporda, 10 yılı aşkın süre içinde 347 milyon kişi artan Müslüman nüfusunun, diğer dinlere oranla en hızlı artış gösterdiği ortaya konuldu, bunun, Müslüman toplumlarda doğal nüfus artışından kaynaklandığı belirtildi.


Öte yandan raporda, Hristiyanların nüfusunun 122 milyon kişi arttığı ancak dünya nüfusuna oranla azaldığı kaydedildi.


Hristiyan nüfus oranının yüzde 1,8 azalmasının sebebinin, bu dine mensup olmayan toplulukların nüfusunun artmasından ve bazı Hristiyanların bu dinden ayrılmasından kaynaklandığı ifade edildi.




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