FETÖ’ye okul açmışlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmamoğlu ailesi ile ilgili bir skandalı ortaya çıkardı. Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAŞ isimli şirkete dikkat çeken Tekin, bu şirketin 1997’de bir okul inşa ederek FETÖ’ye verdiğini söyledi. Özel Gülbahar Hatun Kolejleri ismiyle bilinen kurumun ruhsatı için MEB’e başvuru yapıldığını anlatan Tekin, bu okulun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapandığını anlattı.