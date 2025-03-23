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FETÖ’ye okul açmışlar

FETÖ’ye okul açmışlar

04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu ve ailesine ait İMAŞ Şirketi’nin 1997 yılında Trabzon’un Of ilçesinde FETÖ’ye ait bir okul açtığı ortaya çıktı. İmamoğlu ailesi 1990’da okul inşaatı için şirket kurmuş.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmamoğlu ailesi ile ilgili bir skandalı ortaya çıkardı. Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAŞ isimli şirkete dikkat çeken Tekin, bu şirketin 1997’de bir okul inşa ederek FETÖ’ye verdiğini söyledi. Özel Gülbahar Hatun Kolejleri ismiyle bilinen kurumun ruhsatı için MEB’e başvuru yapıldığını anlatan Tekin, bu okulun 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapandığını anlattı.

İLK FETÖ OKULLARINDAN BİRİ

Tekin, “İMAŞ yani İmamoğlu ailesinin kurduğu bir şirket. Şirketin adı eğitim, ihracat ve ithalat şirketi. Şirketin ana sözleşmesinde özel okulculuk var. Aynı şirket 1997 yılında MEB’e Özel Gülbahar Hatun Kolejleri’nin ruhsatı için başvuruyor ve açıyorlar. Bu okulun esprisi şu, bu okul FETÖ’nün Türkiye’de açılan ilk okullarından bir tanesi” şeklinde konuştu.



#FETÖ
#Hasan İmamoğlu
#Ekrem İmamoğlu

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