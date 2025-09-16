Yeni Şafak
Gazipaşa’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

09:3916/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
IHA
Ele geçirilen kaçak sigaralar.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu Gazipaşa’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güney Yol Kontrol Noktası’nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.


Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

