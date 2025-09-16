Ele geçirilen kaçak sigaralar.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu Gazipaşa’da 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güney Yol Kontrol Noktası’nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
#kaçak sigara
#Asayiş
#Antalya