|
Gündem

Gemide korkunç olay: Gazdan zehirlenen iki personel öldü, AFAD özel ekip sevk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hayvan yemi taşıyan Rusya bandıralı geminin ambar bölümünde biriken gazdan zehirlendiği öne sürülen iki personel hayatını kaybetti. İhbar üzerine gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

20:56 - 24/08/2024 Cumartesi
DHA
Bandırma açıklarındaki ticari gemide gazdan zehirlenen iki işçi öldü.
Bandırma açıklarındaki ticari gemide gazdan zehirlenen iki işçi öldü.
Rusya'dan yola çıkan ve 5 bin ton palet yem yükü olan ‘Navis 2' adlı gemi, dün Bandırma Körfezi'nde iken 2 personel ambar kısmında biriken gazdan zehirlendi. İhbar üzerine gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.
Özel maskeler ile gemiye giren ekipler, Rusya uyruklu Dmitrii Mochalov (52) ve Konstantine Martynov'un (46) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştırılan gemideki 2 işçinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Balıkesir
#Bandırma
#Gemi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'ten geçecek, onaylandı mı?