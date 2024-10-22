Güneydoğu öncesi Demirtaş'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu turu öncesinde, 6-7 Ekim Kobani olaylarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Özel, "Demirtaş ile görüşmeden, konuşmadan 6 günde 6 ilde olmanın bir anlamı olmazdı" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın kitabını ve yazdığı çağrı metnini Özgür Özel'e teslim etti. Ziyarete Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile gelen Özel, Demirtaş'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
ÖNEMLİ BİR AKTÖRMÜŞ
Görüşmelerinin toplumsal barış ekseninde olduğunu belirten Özel, "Demirtaş ile sadece toplumsal barış konuşmadık bunun olabilmesi için başlangıcın kadın haklarından çocukların korunması noktasında mutabakata vardık, adaleti konuştuk" dedi. Ziyaretlerin aynı zamanda siyasi anlamı olduğunu da belirten Özel, "Doğu ve Güneydoğu'ya yapılacak 6 gündeki 6 ziyaret, neredeyse bir haftaya varan ziyaretin ilk günü bugündür. Bugün Demirtaş ile görüşmeden, konuşmadan 6 günde 6 ilde olmanın bir anlamı olmazdı. Şunu açıkça ifade etmek istiyorum ki Türkiye bir sorunu çözecekse, aşacaksa, geride bırakılacaksa, silahlar bırakılacaksa, analar ağlamayacaksa Türkiye hep birlikte kalkınmaya, güçlenmeye, zenginleşmeye, bunun için de önce ve önce demokratikleşmeye önem verecekse bunun adımı atılacaksa tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Demirtaş gibi bir aktörün öneminin altı da kalın kalın çizilmelidir" diye konuştu. Özel, Demirtaş ile görüşmeye devam edeceklerini kaydetti.
Kurucusu öldü örgüt duruyor
- Özgür Özel teröristbaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Özel, kişiler bu dünyadan öbür dünyaya veballe gidiyorsa, öbür dünyaya en çok veballe gidenin Gülen olduğunu söyledi. Gülen'in geride çok acılar, ihanetler ve kötülükler bıraktığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti: "Gittiği yerde hesabını verir, Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ancak o gidince 'Bir şey bitiyor' diye kimse düşünmesin çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında. 55 yıl önce 'Sızıntı' adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' veya 'Bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bunun dışında söylenecek her kelime onlar için israf."
CHP, HDP ile masaya oturttuğu Kaboğlu’na mesafeli
CHP, partide milletvekilliği yaptığı dönemde HDP ile yapılan federasyon anayasası görüşmelerine müzakereci olarak katılan İbrahim Kaboğlu’nun İstanbul Barosu Başkanı seçildikten sonra ilk dört maddeye yönelik açıklamasına sahip çıkmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kaboğlu'na tepki gösterdi. Özel, "Sayın İbrahim Kaboğlu'nun açıklaması kendisini bağlar. Yaptığı açıklamanın siyasi bir açıklama olmadığını düşünüyorum. Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaya kapalıyız" dedi.
SİZE GÖRE OLUMLU OLMASI DURUMU DEĞİŞTİRMİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kaboğlu'nun 'ilk 4 madde' açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kaboğlu'nun "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" sözlerini alıntılayan Yavaş, anayasanın 4. Maddesinin çok net olduğunu söyledi. Yavaş, “AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor” mesajı gönderdi.
KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ
Kaboğlu'nu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eleştirdi. "Çok talihsiz bir açıklama, kötü bir başlangıç yaptı" ifadelerini kullanan İmamoğlu, “Bulunduğu makamda kişisel görüşlerini açıklayabilir ama bundan ziyade baro bakışını temsil etmelidir” dedi.
İMAMOĞLU ŞAŞIRTMADI: Türkiye Hamas'ın hamisi olamaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile buluştu. Türkiye'nin Filistin politikasını eleştiren İmamoğlu konuşmasında, ''Türkiye'nin Filistin meselesinde herhangi bir rol oynayabilmesinin ön şartı, Netanyahu hükümetinin insanlık dışı uygulamalarıyla mücadele ederken Hamas'ın da hamisi rolünden kurtulmasıdır'' dedi. İmamoğlu, ''İsrail ordusunun Gazze'de, Hamas'a karşı yürüttüğü kıyıma dönüşen saldırı bir insanlık suçudur ve ne yazık ki bütün dünyanın izlediği bir insanlık suçu dönemini bize yaşatmaktadır'' ifadelerini kullandı.
SEÇİMLERİ KAYBEDEBİLİRİZ
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İmamoğlu, gündemi değerlendirirken, seçimlere ilişkin endişelerini de dile getirdi. Parti içindeki tartışmaların seçimleri olumsuz etkileyebileceğini söyleyen İmamoğlu, ''Bu seçimi kaybederse bir tek muhalefet olarak biz kaybederiz. Kendi hatalarımızla, eksiklerimizle, uyuşmazlığımızla ya da hazırlıksız olmamızla kaybederiz'' dedi.