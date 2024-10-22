Güneydoğu öncesi Demirtaş'a ziyaret

Özgür Özel teröristbaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Özel, kişiler bu dünyadan öbür dünyaya veballe gidiyorsa, öbür dünyaya en çok veballe gidenin Gülen olduğunu söyledi. Gülen'in geride çok acılar, ihanetler ve kötülükler bıraktığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti: "Gittiği yerde hesabını verir, Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ancak o gidince 'Bir şey bitiyor' diye kimse düşünmesin çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında. 55 yıl önce 'Sızıntı' adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' veya 'Bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bunun dışında söylenecek her kelime onlar için israf."