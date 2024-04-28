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Hudut Kartalları Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan iki kişiyi yakaladı:40 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının devriyeleri sırasında İran'dan Türkiye yasa dışı yollarla girmeye çalışan iki kişinin yakalandığını ve 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

20:48 - 28/04/2024 Pazar
DHA
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma'ya teslim edildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma'ya teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Şemdinli- Hakkari hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyururken, bölgede yapılan arama- tarama çalışmalarında ise 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Şemdinli/Hakkâri hudut hattında İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı engelledi. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetinde 2 çuval içerisinde 40.419 gram metamfetamin ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma'ya teslim edildi" ifadelerini kullandı.


#Hudut Kartalları
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