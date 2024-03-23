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İBB Başkan adayı Kurum İstanbulluları 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne davet etti: 31 Mart akşamı yapacağımız bayramın provası olacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet ederek, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.

15:12 - 23/03/2024 Cumartesi
AA
Murat Kurum 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' öncesinde alandaki hazırlıkları inceledi
Murat Kurum 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' öncesinde alandaki hazırlıkları inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için hazırlıklar devam ediyor.


Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, miting öncesi alandaki hazırlıkları inceledi.


Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, "yeniden İstanbul, sadece İstanbul" diyerek sahada olduklarını ve vatandaşlarla kucaklaştıklarını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kurum, "Çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı, vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.


Murat Kurum, İstanbul'da 31 Mart akşamı huzuru inşa edeceklerini ve kenti sosyal belediyeciliğe yeniden kavuşturacaklarını vurgulayarak, "Teşkilatlarımızla birlikte 76 gündür tüm vekillerimiz, belediye başkanlarımızla sahadayız. Hayallerimizi ve projelerimizi anlatıyoruz. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." diye konuştu.


Tüm İstanbulluları "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet eden Kurum, "İnşallah yarın kutlu bir zaferin başlangıcını hep birlikte yapacağız." sözlerini sarf etti.


"İstanbul'un parasını İstanbul'a harcayacağım"


Kurum, bir gazetecinin, "Mal beyanınızda bulunan Kağıthane'deki evinizin projesine Bakanlığınız döneminizde ÇED olumlu raporu verdiğiniz iddiası var. Buna ilişkin ne diyeceksiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak büyük olan bütün projelere ÇED raporu veririz. Siz bir şey bulamadığınız ve illa bir şey bulmak için çalışma yaptığınız için, ne arasanız nafile, bulamayacaksınız. Bizim alnımız ak. Malımız mülkümüz her şeyimiz ortada. Bu ülkede 9 sene genel müdürlük yapmış, 5 sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, milyarlarca liralık ihaleleri yapmış ve alnımızın akıyla milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş bir kardeşinizim."


Bugün de İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı olduğunu aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Bu gururla bu hizmetleri yapacağım. Bu gururla inşallah 1 Nisan'da vatandaşımızın, İstanbul'umuzun hakkını hukukunu koruyacağım. İstanbul'un parasını İstanbul'a harcayacağım. İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceğim için harcamayacağım. İstanbul'un kaynaklarını 'israfı bitirdik' deyip, tabelalara 500 milyon lira harcamayacağım. Balya balya fotoğraflarla, orada görüntülerle İstanbullulara bu üzüntüleri yaşatmayacağım. Dolayısıyla malımız, mülkümüz her şeyimizle İstanbul'a hizmet edeceğiz."


"Yarın bir kez daha İstanbul'dan tüm Türkiye'ye bir mesaj verilecek"


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de arkasında büyük bir emek olan "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nin, dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Yarın bir kez daha İstanbul'dan tüm Türkiye'ye bir mesaj verileceğini ifade eden Kandemir, "'Sadece İstanbul, yeniden İstanbul' diyerek yola çıkmış, İstanbul sevdalısı bir adayımız var. Heyecanı, motivasyonu, birikimiyle en önemlisi İstanbul'a olan tutkusuyla, güzel hizmetlerin kapısını aralayacağımız bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yarın da İstanbul mitingiyle bunun işaret fişeğini yakmak istiyoruz." dedi.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe de tüm İstanbulluları mitinge katılmaya davet etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde 200 bin kişiye hitap etti: CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirdi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''200 bin katılım var. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek'' açıklamasında bulundu. 'CHP ile DEM arasında 'matruşka ittifakı' var' diyen Erdoğan, ''Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor'' dedi. CHP'de para kuleleri soruşturmasına ilişkin konuşan Erdoğan, ''İzahını doğru dürüst yapamadılar, mahkemelerde hesap veriyorlar. Türk siyaseti çok utanmazlık gördü, böylesini ilk kez görüyor'' ifadelerini kullandı.




#Büyük İstanbul Mitingi
#Murat Kurum
#Atatürk havalimanı
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