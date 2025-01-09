İBB’den Darülaceze sakinlerine büyük şok: 3 kat zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü yaşlı ve bakım evi ücretlerine yaklaşık 3 kat zam yaptı. Kısmen bakım desteği gereken sakinin aylık ücreti 6 bin liradan, 17 bin 700 liraya, özbakımını göremeyecek derecede fiziksel engeli veya demansı olan sakinin aylık ücreti 9 bin liradan 26 bin 550 liraya yükseldi. İşte İBB'nin yeni zamlarla uygulamaya aldığı ücret tarifesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Darülaceze Müdürlüğü yaşlı ve bakım evi ücretlerine yaklaşık 3 kat zam yaptı.
İstanbul Darülaceze Şube Müdürlüğü 2025 ücret tarifesi
Özbakımını yapabilen sakinin aylık ücreti: 10.000 TL
Kısmen bakım desteği gereken sakinin aylık ücreti:17.700 TL
Özbakımını göremeyecek derecede fiziksel engeli veya demansı olan sakinin aylık ücreti: 26.550 TL
Özel bakım gereken sakinin aylık ücreti: 32.450 TL
Apart dairede konaklayan kişinin aylık ücreti: 11.210TL
Suit özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL
Double özellikli odalarda aylık kişi ücreti: 29.500 TL
Balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 23.600 TL
Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 21.535 TL
Balkonlu odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL
Balkonsuz odalarda aylık kişi ücreti: 15.045 TL
Bahçe katı balkonlu tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.780 TL
Balkonsuz tek kişilik odalarda aylık kişi ücreti: 24.475 TL
Balkonlu iki kişilik odada bir kişinin ücreti: 15.045 TL