Gündem Iğdır ve Ağrıdan Türkiyeye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 göçmen ülkelerine gönderildi
AĞRI

Iğdır ve Ağrı’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor. Iğdır gönderme merkezinde 111 kişi Ağrı’dan ise getirilen 25 kişi ile birlikte toplam 136 göçmen ülkelerine charter seferiyle gönderildi.

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Haber Merkezi İHA
Iğdır ve Ağrı’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 göçmen ülkelerine gönderildi
Iğdır ve Ağrı’dan 136 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi.

Göçmenler otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na getirildi.

Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile, düzenlenen charter seferleriyle Kabil’e gönderildi. Böylelikle Iğdır’dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 3 bin 914 kişiye ulaştı. Ocak ayından bu yana Türkiye genelinde 38 bin 930 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 ocak tarihinden bugüne kadar Afganistan’a düzenlenen 159 charter seferi kapsamında 28 bin 982 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 931’a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 434 olarak kayıtlara geçti.

Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
GÜNDEM
Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
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Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.
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Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri’nde misafir edilen toplam 542 kaçak göçmenin ülkelerine iadesi gerçekleştirildi.
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Edirne İl Göç İdaresi’ndeki 215 kaçak göçmen sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
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Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 215 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
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Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise gece saatlerinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra otobüslerle İstanbul Havalimanına sevk edildi. Afganistan uyruklu 327 kişi charter seferle ülkelerine gönderildi.
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
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Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 542 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul'dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi'nden yola çıkarıldı.
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