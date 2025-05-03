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İki grubun kavgasında silahıyla kendini vurdu

İki grubun kavgasında silahıyla kendini vurdu

22:033/05/2025, Cumartesi
IHA
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Yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Yaralanarak hastaneye kaldırılan vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavga sırasında bir kişi tabancasını çıkartıp ateş etti. Yanlışlıkla kendisini ayağından vurarak yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da kavga sırasında yanlışlıkla kendini vuran bir kişi yaralandı.

Olay, Üçtutlar Mahallesi Mevral Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında tabancasını çıkartan Adem Ö. (43) yanlışlıkla kendini vurdu. Ayağından yaralanan Adem Ö. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Adem Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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