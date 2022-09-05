İsmail Çataklı'dan öldürülen Suriyeli genç üzerinden İHH'yı hedef alan Ümit Özdağ'a çok sert tepki: Sen insan değilsin

Suriye uyruklu Faris Muhammed Al Ali, Hatay'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, “Dün gece Narlıca Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İHH'DAN TAZİYE MESAJI

İHH, 17 yaşındaki Al Ali'nin öldürülmesinin ardından bir taziye mesajı paylaştı. İHH'nın taziye mesajında "Çok üzgünüz... Reyhanlı Eğitim Kampüsümüzde öğrenim gören ve bu yıl Tıp Fakültesini kazanan yetim öğrencimiz Faris Muhammed Al Ali, Hatay’da bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Menfur saldırıyı kınıyoruz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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ÜMİT ÖZDAĞ SURİYELİ GENÇ ÜZERİNDEN İHH'YI HEDEF ALDI

İHH'nın taziye mesajının ardından ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki çeken bir çıkış yaptı. İHH'nın Suriyeli genç için yayımladığı taziye mesajından rahatsız olan Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İHH Suriyeliler tarafından öldürülen bir tek Türk genci için başsağlığı yayınlamadı. Bunların nüfus cüzdanlarından başka hiç bir şekilde Türklükle ilgilileri yok. Aslında Türk düşmanı bunlar."

İSMAİL ÇATAKLI: SEN İNSAN DEĞİLSİN

Özdağ'ın İHH'yı hedef almasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan tepki geldi. Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan Çataklı şu paylaşımda bulundu:

"Bir başsağlığı bile dileyemedin. Hep söyledik: Sen insan değilsin!

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İHH renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Ülkemizde ve dünyada bizimle birlikte afetzede ve mazlumların yardımına koşuyor. Bu uğurda bir çok evladımız da şehit düştü.

Bu arada unuttuğumuzu sanma, süren doldu!"

Bir başsağlığı bile dileyemedin. Hep söyledik: Sen insan değilsin!



İHH renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Ülkemizde ve dünyada bizimle birlikte afetzede ve mazlumların yardımına koşuyor. Bu uğurda bir çok evladımız da şehit düştü.



Bu arada unuttuğumuzu sanma, süren doldu! https://t.co/fZDrpQuKk1 pic.twitter.com/yXVHt2Zcz4 — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) September 4, 2022

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