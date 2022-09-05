Gündem İsmail Çataklıdan öldürülen Suriyeli genç üzerinden İHHyı hedef alan Ümit Özdağa çok sert tepki Sen insan değilsin
POLİTİKA

İsmail Çataklı'dan öldürülen Suriyeli genç üzerinden İHH'yı hedef alan Ümit Özdağ'a çok sert tepki: Sen insan değilsin

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sığınmacılara yönelik ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özdağ, şimdi de Hatay'da bıçaklanarak öldürülen Suriyeli Faris Muhammed Al Ali için taziye mesajı paylaşan İHH'yı hedef aldı. İHH için "Türk düşmanı bunlar" ifadesini kullanan Özdağ'a İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan tepki geldi. Çataklı, Özdağ'a "Bir başsağlığı bile dileyemedin. Hep söyledik. Sen insan değilsin" sözleriyle seslendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Çataklıdan öldürülen Suriyeli genç üzerinden İHHyı hedef alan Ümit Özdağa çok sert tepki: Sen insan değilsin
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

Suriye uyruklu Faris Muhammed Al Ali, Hatay'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Hatay Valiliği, “Dün gece Narlıca Mahallesinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İHH'DAN TAZİYE MESAJI

İHH, 17 yaşındaki Al Ali'nin öldürülmesinin ardından bir taziye mesajı paylaştı. İHH'nın taziye mesajında "Çok üzgünüz... Reyhanlı Eğitim Kampüsümüzde öğrenim gören ve bu yıl Tıp Fakültesini kazanan yetim öğrencimiz Faris Muhammed Al Ali, Hatay’da bir grubun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Menfur saldırıyı kınıyoruz. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

ÜMİT ÖZDAĞ SURİYELİ GENÇ ÜZERİNDEN İHH'YI HEDEF ALDI

İHH'nın taziye mesajının ardından ırkçı söylemleriyle gündemden düşmeyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki çeken bir çıkış yaptı. İHH'nın Suriyeli genç için yayımladığı taziye mesajından rahatsız olan Ümit Özdağ sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İHH Suriyeliler tarafından öldürülen bir tek Türk genci için başsağlığı yayınlamadı. Bunların nüfus cüzdanlarından başka hiç bir şekilde Türklükle ilgilileri yok. Aslında Türk düşmanı bunlar."

İSMAİL ÇATAKLI: SEN İNSAN DEĞİLSİN

Özdağ'ın İHH'yı hedef almasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan tepki geldi. Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan Çataklı şu paylaşımda bulundu:

"Bir başsağlığı bile dileyemedin. Hep söyledik: Sen insan değilsin!

İHH renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Ülkemizde ve dünyada bizimle birlikte afetzede ve mazlumların yardımına koşuyor. Bu uğurda bir çok evladımız da şehit düştü.

Bu arada unuttuğumuzu sanma, süren doldu!"

İHH'dan ırkçı söylemlerin hayattan kopardığı gencin ailesine taziye: Bıçağı kullanan kadar sebep olanın da eli kanlı
GÜNDEM
İHH'dan ırkçı söylemlerin hayattan kopardığı gencin ailesine taziye: Bıçağı kullanan kadar sebep olanın da eli kanlı

Ümit Özdağ ve Gültekin Uysal arasında 'sığınmacı düşmanlığı' yarışı
GÜNDEM
Ümit Özdağ ve Gültekin Uysal arasında 'sığınmacı düşmanlığı' yarışı

Ümit Özdağ mültecileri Nemrut gibi ateşe atacakmış
GÜNDEM
Ümit Özdağ mültecileri Nemrut gibi ateşe atacakmış
Ebeveynlere ilk gün önerisi

Ebeveynlere ilk gün önerisi

​Uzmanlar 'mutlaka yapın' diyerek açıkladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 8 ile kodlu uyarı yapıldı.
Kemal Kılıçdaroğlundan adaylık çıkışı: Altılı masa uzlaşırsa ben hazırım

Bakan Nebati: Yüksek enflasyonu bu topraklardan def edeceğiz.

​Tam altı yılda tamamladı

​Avrupa'nın göbeğindeki Lavrion Kampı'ndan yeni görüntüler.

​Bahçeli 2023 seçimleri için start verdi.

​NATO'ya şikayete gidecekler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.