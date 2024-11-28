Kahramanmaraş Göksun'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak açıklandı.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
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