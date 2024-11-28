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Kahramanmaraş Göksun'da korkutan deprem

Kahramanmaraş Göksun'da korkutan deprem

Halil Akkoç
10:2728/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Göksun'da deprem meydana geldi.
Göksun'da deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 10.12'de olan deprem büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Saat 10.12'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak açıklandı.


İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.



#AFAD
#Deprem
#Kahramanmaraş

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