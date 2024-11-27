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⁠Bitlis'te 4,3 büyüklüğünde deprem

⁠Bitlis'te 4,3 büyüklüğünde deprem

07:1727/11/2024, Çarşamba
AA
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Bitlis Merkez'de deprem meydana geldi.
Bitlis Merkez'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis'in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.



#⁠Bitlis
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#AFAD

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