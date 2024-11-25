Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Yerin 9.75 kilometre altında oluşan sarsıntı, saat 20.20'de oluştu.
Deprem, çevre iller Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de hissedildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.
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