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Malatya'da korkutan deprem: AFAD son dakika duyurdu

Malatya'da korkutan deprem: AFAD son dakika duyurdu

20:2625/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

AFAD, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramalarına başlandığını bildirip şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını aktardı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Yerin 9.75 kilometre altında oluşan sarsıntı, saat 20.20'de oluştu.

Deprem, çevre iller Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını bildirdi.

Bakan paylaşımında şunları söyledi:
"İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelen ihbarlar değerlendirilmektedir.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."



#AFAD
#Malatya
#Deprem

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