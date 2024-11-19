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Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Halil Akkoç
11:2619/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Deprem
Deprem

AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9.55 kilometre olarak ölçüldü.





#Çanakkale
#Lapseki
#Deprem

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