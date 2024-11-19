Çanakkale'de korkutan deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde saat 10.46'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.55 kilometre olarak ölçüldü.
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