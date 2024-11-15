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Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

10:5915/11/2024, Cuma
G: 15/11/2024, Cuma
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Malatya deprem
Malatya deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesinde en son hangi deprem kaydedildi merak konusu. İşte 15 Kasım 2024 Cuma gününe ait son dakika son depremler listesi...

Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

MALATYA'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10:46'da 7 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.46 merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Doğanşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.İşte AFAD'dan Malatya depremi açıklaması...


AFAD 15 KASIM 2024 SON YAŞANAN DEPREMLER



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