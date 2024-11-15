Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya deprem mi oldu? Deprem Malatya'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10:46'da 7 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi AFAD duyurdu. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.46 merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi. Doğanşehir'in yanı sıra çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.İşte AFAD'dan Malatya depremi açıklaması...