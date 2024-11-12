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Kars'ta yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Kars'ta yoğun sis: Göz gözü görmüyor

08:2612/11/2024, Salı
IHA
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Yoğun siste şehir adeta kayboldu.
Yoğun siste şehir adeta kayboldu.

Kars’ta yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi azaldı. Sis nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, vatandaşlar zorluklarla karşılaştı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun siste şehir adeta kayboldu. Görüş mesafesi 3 metreye düşerken, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.


Kent genelinde etkisini sürdüren sis, trafik ekiplerini de erken saatlerde harekete geçirdi. Araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


Kars-Digor-Iğdır karayolunu kullanan bazı sürücüler yoğun sisten dolayı Kars'a geri dönmek zorunda kaldı. Kentte sis etkisini sürdürüyor.



#hava durumu
#sis
#Kars

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